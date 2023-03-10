«الأعلى للثقافة» يُعلن أسماء الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أسماء الفائزين بجائزة نجيب محفوظ في الرواية في مصر والعالم العربي لعام 2022، التي تُنظمها الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، برئاسة الكاتب محمد ناصف، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حيث فاز الكاتب والروائي، إبراهيم فرغلي، بجائزة أفضل رواية مصرية، وقدرها 75 ألف جنيه، عن رواية «قارئة القطار».

جائزة الرواية العربية

فيما فاز الكاتب الروائي الفلسطيني، حسن حميد بن أحمد، بجائزة أفضل رواية عربية، وقدرها 75 ألف جنيه، عن رواية «ناغوغي الصغير».

يُذكر أن إدارة المسابقات قد أعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية في مصر والعالم العربي يوليو 2022، وتم إغلاق باب تلقي الأعمال في أغسطس من نفس العام، وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة 103 أدباء من 13دولة عربية.

أفضل الروايات

وتُمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي أُصْدِرت خلال عامي 2020 و2021 للمصريين والعرب المقيمين بالخارج، شريطة ألا يتقدم المتسابق بالرواية نفسها لمسابقة أخرى، حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة، وألا تكون الرواية قد حصلت على جائزة في مسابقات أخرى.