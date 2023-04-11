قناة الناس تذيع الصلاة ودروسا دينية من اليابان

أذاعت قناة الناس، اليوم الثلاثاء، لقطات من تقرير عن المسلمين في الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو في اليابان، قبل صلاة المغرب والإفطار والتراويح والندوات داخل الجمعية، بحضور الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوي، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو، وذلك تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

وتظهر اللقطات، تلاوة الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوي، وعدد من الحضور للقرآن الكريم، وتنظيم الإفطار وتوزيع الأطعمة على الموجودين داخل المسجد، وإقامة الأذان بصوت أحد المؤذنين اليابنين، ولقطات من الشارع الياباني خلال الآذان وإقبال المسلمين من اليابانيين على المسجد، كذلك حضور درس الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوي، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو عن الصيام وفضله وعظم أجره وثوابه عند الله.

تعليم ونشر الدين الوسطي السمح بكل دول العالم

وقال الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوي، أحد المبتعثين من وزارة الأوقاف إلى الجمعية الإسلامية المدمجة بطوكيو، إنه يوجه الشكر وأسمى معاني التقدير للرئيس السيسي ووزير الأوقاف، والسفارة المصرية باليابان، على هذه المجهودات العظيمة في هذا الشهر المبارك لتعليم ونشر الدين الوسطي السمح إلى كل دول العالم، مطالبا بالإكثار من هذه البعثات التي تعمل على تحسين صورة الإسلام.

وانطلقت «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتُبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.