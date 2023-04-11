علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ محمود عبد الحكم أحد مؤسسي دولة التلاوة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنَّ الشيخ محمود عبد الحكم أحد مؤسسي دولة التلاوة، متابعًا أن الدولة لا تختص أو ترتبط بدراسة المقامات فقط في المدرسة المصرية، إذ أن هذه المدرسة تهتم بمثل هذا النوع الذي يؤديه الشيخ عبد الحكم من قراءة هادئة وواضحة وملتزمة.

الفرق بين قراءة القرآن بأحكام التجويد ودونها

وأضاف «جمعة»، خلال حواره ببرنامج «مصر أرض التلاوة»، مع الإعلامي عمرو خليل على قناة الناس: «هناك فرق كبير بين قراءة القرآن بأحكام التجويد ودونها، والشيخ محمود عبد الحكم يفكرنا بجزء مهم من مدرسة التلاوة المصرية والتي تعرف بـ«دولة التلاوة»».

وتنقل قناة الناس تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس تبث عبر تردد 12054 رأسي

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.