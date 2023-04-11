علي جمعة على قناة الناس: الشيخ محمود عبدالحكم كان يُعرف بـ«الصوت الشجي»

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ الشيخ محمود عبدالحكم كان يتعبد بالقراءة، ويحب تفاعل الناس مع القرآن لا مع صوته، وكان أستاذ وصاحب مدرسة هذا شانها وغرضها، متابعا: «مش عايز الناس تقوله الله كمان مرة يا سيدنا الشيخ وهكذا».

قراءة «عبدالحكم» للقرآن كان لها مذاق آخر

وأضاف «جمعة»، خلال حواره لبرنامج «مصر أرض التلاوة»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة الناس، أنّ المدرسة التي كان ينتمي لها الشيخ محمود عبدالحكم في تلاوة القرآن قوية للغاية، والشيخ الحصري هو من عمقها ونشرها، مشيرًا إلى أنّ قراءة «عبدالحكم» للقرآن كان لها مذاق آخر، موضحًا أن الشيخ «عبد الحكم» كان يطلق عليه صاحب الصوت الشجي في الكتب.

«عبدالحكم» كان مميز وفريد من نوعه

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أنّ الشيخ محمود عبد الحكم قضى عامين في طنطا، ومن ثم انتقل إلى القاهرة ودخل إلى الأزهر الشريف، وعمل وتفرغ لقراءة القرآن، موضحًا أنّ الشيخ محمود عبدالحكم كان مميزا وفريدا من نوعه في دولة التلاوة.