الداعية مصطفى حسني عبر قناة الناس: المعاصي والمُحرمات تدمر الاتزان النفسي

قال مصطفى حسني، الداعية الإسلامي، إن استمرار الإنسان في ارتكاب المعاصي وفعل المُحرمات له عواقب عديدة، من بينها: «تدمير الاتزان النفسي لدى الإنسان، كثرة ارتكاب الأخطاء وفعل المعاصي يحول الإنسان إلى مُدمن ويتسبب في انهيار وخلل بمراكز الإرادة والقوة بالعقل، وقتل أسباب الفرحة الطبيعية والاعتماد على السعادة المبنية على ارتكاب المعاصي، كثرة الخلافات مع من حوله، تدنيس الروح والقلب»، مؤكدًا أنه لا يوجد تائب وعائد إلى الله إلا ومدد رب العالمين معه، إذ أن الله مع المحسنين.

نظام المكافأة في عقل الإنسان

وأضاف «حسني»، خلال برنامجه «رميم» المذاع على قناة الناس، أن الله عز وجل خلق نظام المكافأة في عقل الإنسان متمثل في التعب وتحقيق الإنجازات، وبالتالي نيل السعادة بكل صورها وأشكالها، مشيرا إلى أن الإدمان يحقق السعادة للإنسان بدون ألم وتعب، متابعًا أنه لابد على الإنسان من وقف الانهيار الداخلي لديه والتصدي له، ومن ثم البدء في رحلة بناء وترميم الاتزان النفسي.

إعادة بناء الاتزان النفسي

وأشار إلى أنه من الواجب على الإنسان إعادة بناء اتزانه النفسي تجاه نفسه ومستقبله وأخرته، وبالتالي قرار الإقلاع عن ارتكاب المعاصي يجب أن يكون فوري، متابعًا: «استعن بالله عز وجل واستعن بجمال الأيام المباركة التي نشهدها».