نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري للجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء

ترأس أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري للجنة المشكلة بالمحافظة لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، ولجنة ضبط منظومة العمران بسوهاج وحضر الاجتماع والمهندسة هبة عبد الحميد مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.

الموضوعات التي تم مناقشتها بالاجتماع

ناقش الاجتماع إجمالي تراخيص البناء التي عرضت على اللجنة خلال الفترة السابقة، والتراخيص التي تمت الموافقة على استئناف أعمالها، والتي لم يتم البت بها حتى الآن ووجه نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من فحص التراخيص ومراجعتها.

إنهاء مصالح المواطنين وتحديد المستندات المطلوبة

وأكد "أحمد سامي القاضي" نائب محافظ سوهاج على سرعة انجاز و فحص ملفات المعاملات على منظومة المطابقات لنهو مصالح المواطنين، موجها بسرعة إخطار المواطنين بالمستندات المطلوبة لاستيفاء ملف المطابقات.

وناقش الاجتماع كذلك بعض الموضوعات الخاصة بلجنة ضبط منظومة العمران، وتم التأكيد على موافاة الهيئة الهندسية بقاعدة البيانات الجغرافية للأحوزة العمرانية، ونطاقات التصالح بعد تدقيقها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني .