محافظ سوهاج يسلم 50 جهاز عروس لفتيات مقبلات على الزواج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وسط فرحة كبيرة من الأهالي، حفل توزيع 50 جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، المقدمة من جمعية «بدر الطوايل» بساقلتة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وتقدم محافظ سوهاج بالتهنئة للعرائس وذويهم من الحضور، معربا عن سعادته بالمشاركة في حفل اليوم، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة، لتوفير الخدمات اللازمة والأساسية للمواطنين، خاصة للأسر الأولى بالرعاية.

وسلم «الفقي» الأجهزة للفتيات المقبلات على الزواج، التي تشمل طقم أنتريه، غسالة، فرن، بطانية، متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة.