ريما مصطفى عن مشاركتها في الكتيبة 101: كواليسه لذيذة رغم إنه عمل حربي

كعادتها في كل مشاركة فنية تخطف الأنظار، إلا أن هذا العام كان دورها مختلفًا عن أي عمل سابق لها، الطفلة ريما مصطفى، التي عرفت في الأعوام الماضية بالأدوار الكوميدية، تشارك هذا العام في مسلسل الكتيبة 101، الذي يعد نوعا مختلفا من الأعمال عن طبيعة أدوارها السابقة.

ريما مصطفى: لوكيشن الكتيبة 101 كان هادئا

وتحدثت ريما مصطفى، عن مشاركتها في مسلسل الكتيبة 101، والتي تشارك فيه بدور «رنا» ابنة شقيقة عمر يوسف «الضابط نور»، قائلة إن ترشيحها للدور جاء من خلال مخرج المسلسل محمد سلامة، معبرة: «الكواليس كانت لذيذة جدا مع إنه كان مسلسل حرب ورغم كده كان من أهدى اللوكيشنات اللي روحتها، ومكنش فيه زعيق».

وعبرت «ريما»، عن سعادتها للمشاركة في مسلسل الكتيبة 101، وكذلك مع مخرج العمل: «مطلعني بشكل حلو وكان مبسوط بيا»، مضيفة أن أكثر المشاهد التي أحبتها في المسلسل لحظة البكاء على اختفاء «نور»، معبرة: «كنا بنعيط لإنه كان صعب، والأستاذة لبلبة ابهرتني فيها لأنها كانت بتمثل حلو أوي».

والدة «ريما»: المخرج محمد سلامة أصر على «ريما»

وقالت والدة «ريما»، إن مخرج المسلسل محمد سلامة، أصر على اختيار «ريما» للدور، على الرغم من تعارض المواعيد: «استناها تخلص اللي وراها»، مضيفة أنه أشاد بها كثيرًا خاصة في مشهد اختفاء «الضابط نور»، بسبب تركيزها فيه بشكل كبير، خاصة أنه مشهد مبكي وحزين.

وتابعت، أن أجواء التصوير كانت طريفة ومبهجة على الرغم من طبيعة المسلسل: «ريما والمخرج محمد سلامة كانوا بيعملوا مقالب في طاقم العمل».

مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغني، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، فضلا عن عدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، ومن تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.