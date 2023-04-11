الفنان وليد فواز: «نهاية أبو أسامة» من أصعب مشاهدي في الكتيبة 101

قال الفنان وليد فواز إن أجواء تصوير مسلسل الكتيبة 101 للمخرج محمد سلامة كانت صعبة بسبب طبيعة أماكن التصوير في الصحراء خاصة مع البرد القارس فيها، موضحا:«أجواء تصوير مشاهد الكتيبة 101 كانت صعبة، وكان مشهد الأكشن في عملية الضباب من المشاهد الصعبة بالنسبة لي».

وأضاف وليد فواز في تصريحات لـ«الوطن»: « من المشاهد الصعبة أيضا، مشهد تصوير نهاية الشخصية التي أقدمها، اعتبره من المشاهد الصعبة بسبب الأجواء المحيطة به، لكن بالرغم من ذلك أنا مستمتع بالعمل في المسلسل وبالرسالة والقيمة التي يقدمها والتي تنسحق أمامها أي صعوبات».

وليد فواز: أطلعت على مواد تسجيلية مصورة حتى استطيع التقرب من أبو أسامة

وعن تفاصيل العمل على شخصية الإرهابي أبو أسامة المصري خلال المسلسل، أوضح: «أطلعت على مجموعة من المواد التسجيلية المصورة الخاصة بشخصية أبو أسامة، خاصة أنها شخصية حقيقية، وعلى الجانب الآخر كان برفقتي شخصين من أهالي سيناء مسؤولين عن إتقان اللهجة، بجانب مساعد الإخراج محمود نبيل، فكانوا يراجعوا اللهجة بدقة شديدة في كل مشهد».