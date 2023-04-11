مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20.. زواج الرائد نور والدكتورة ميرنا

مجموعة كبيرة من الأحداث المشوقة تأتي خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20، اليوم، حيث ينتظر الجمهور معرفة مصير زعيم التنظيم الإرهابي في سيناء أبو دعاء (بهاء ثروت)، بعد ما استطاع المقدم خالد (آسر ياسين) في تحديد موقعه بدقة في جنوب العريش، وبدأت القوات الجوية تنفيذ عملية تستهدف خلالها منزله.

وتتطرق أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20 إلى مصير حكيم (فتحي عبدالوهاب)، بعد ما نجحت قوات الكتيبة 101 في القبض عليه حيا داخل مخبأه، ومن المتوقع أن يواجهه المقدم خالد (آسر ياسين) بالجرائم التي ارتكبها، وبينها قتل الشيخ موسى (خالد الصاوي)، والمشاركة في أحداث الشيخ زويد.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20.. زواج نور وآمنة

ويتوقع المشاهدون أن تتضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20 زفاف الرئد نور العزب (عمرو يوسف) على الدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين)، ضمن أحداث المسلسل، وذلك بعد ما حددا موعد الزفاف في الحلقة الماضية.