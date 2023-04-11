مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20.. ما هو مصير حكيم بعد القبض عليه؟

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20، حيث أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي حصد نسب مشاهدات مرتفعة وردود فعل إيجابية على مدار الحلقات الماضية، وجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما، بينهم آسر ياسين وعمرو يوسف تحت قيادة المخرج محمد سلامة.

ويُتوقع أن تكشف أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20 عن مصير حكيم (فتحي عبد الوهاب) بعد القبض عليه في الحلقة السابقة من المسلسل، ومصير أبو دعاء (بهاء ثروت) قائد التنظيم الإرهابي بعد نجاح المقدم خالد (آسر ياسين) في تحديد موقعه بدقة، وهل سينجح رجال الكتيبة 101 في تصفيته أو القبض عليه.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20

مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20

ويذاع مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 20 والأخيرة في تمام الساعة 9:00 مساء على شاشة قناة ON، و10:00 على شاشة ON دراما، إضافة إلى منصة Watch IT الإلكترونية، التي تعرض الحلقة فور عرضها على التلفزيون.