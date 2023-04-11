«حياة كريمة» تنظم حفل إفطار جماعي للأطفال الأيتام بالإسماعيلية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، حفل ترفيهي وإفطار رمضاني جماعي مع توزيع هدايا وعرض مسرحي للأطفال الأيتام داخل نادي عثماثون الرياضي المُطل على بحيرة التمساح، ضمن احتفالات المؤسسة بيوم اليتيم.

الاحتفال بيوم اليتيم

وقال العميد أحمد سعد، المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، إن المؤسسة حريصة على الاحتفال بيوم اليتيم ومشاركة الأطفال في عيدهم من خلال تناول الإفطار الجماعي معهم، ورسم البسمة والبهجة على وجوهم وسط أجواء رمضانية.

وحرص المتطوعون بمؤسسة حياة كريمة على مشاركة الأطفال الأيتام فرحتهم من خلال تنظيم عدة فقرات ثقافية وفنية وتوزيع الهدايا من لعب أطفال بجانب الإفطار الجماعي.

التواجد وسط الأيتام لمشاركتهم فرحتهم

وأعرب المتطوعون عن سعادتهم وحرصهم على المشاركة في مثل تلك الفعاليات والتواجد وسط الأيتام لمشاركتهم فرحتهم بيوم اليتيم، فيما عبر الأطفال عن سعادتهم باهتمام المؤسسة بهم في عيدهم.

حضر الاحتفالية العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، ومحمد جمال المنسق العام للمحافظة، وصلاح داود منسق مركز القصاصين، والدكتور أحمد علي منسق مركز أبوصوير، والدكتور عصام يوسف منسق مركز القنطرة شرق، والمستشار ممدوح سالم منسق القنطرة غرب، وسامح عثمان منسق مدينة التل الكبير، ومحمد فراج منسق مركز الإسماعيلية، وحضور 150 طفلا بجانب المتطوعين.