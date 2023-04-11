وزيرة الثقافة: الاستثمار في البشر أهم عناصر القوى الناعمة.. وهدفنا اكتشاف المواهب «حوار»

قالت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إن هيئة قصور الثقافة ذراع الوزارة فى المحافظات بـ600 قصر وبيت ومكتبة والاستثمار فى البشر أهم عناصر القوى الناعمة، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس للوزارة هو بناء الإنسان واكتشاف المواهب وزيادة روح الولاء والانتماء ومهرجان أسوان لسينما المرأة نافذة ترسم ملامح عوالم المرأة المصرية والعربية.

وأضافت «الكيلانى» فى حوار لـ«الوطن»، أن الثقافة حق تكفله الدولة لكل مواطن وتلتزم بدعمه وإتاحة المواد الثقافية لكل فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى، وهناك 7 برامج ثقافية متكاملة تندرج تحت الهدف الاستراتيجى الثانى للدولة وهو بناء الإنسان وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وغرس بذور الفكر والمعرفة والإبداع، موضحة وجود تعاون مع وزارة الأوقاف لإصدار 46 عنواناً باللغة العربية وترجمة 17 عنواناً لعدة لغات بهدف التواصل مع جميع دول العالم وتعريفهم بصحيح وسطية الدين الإسلامى.. وإلى نص الحوار:

كيف تدير وزارة الثقافة الفعاليات والأنشطة الثقافية فى إطار استراتيجية الدولة الهادفة لبناء الإنسان المصرى؟

- تنطلق رؤية الوزارة لحفظ الأمن الداخلى فى إطار مجابهة التحديات الاجتماعية المتمثلة فى النمو السكانى وظهور فئات مجتمعية تقطن فى مناطق نائية وبعيدة عن الخدمات الثقافية، بالإضافة إلى دعم دور المرأة المصرية وحفظ حقوقها، واكتشاف المواهب من الشباب والأطفال ودعم روح الولاء والانتماء فى نفوس أبناء الوطن، حيث تلتزم الوزارة بتقديم الخدمات الثقافية وفقاً لنص الدستور المصرى الذى ينص على أن الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، وتولى اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً.

وبموجب ذلك سعينا إلى تفعيل هذه الرؤية من خلال سبعة برامج ثقافية متكاملة نلتزم بالعمل بها، تندرج تحت الهدف الاستراتيجى الثانى للدولة وهو بناء الإنسان المصرى وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية والتى تهدف إلى غرس بذور الفكر والمعرفة والإبداع لدى المواطن المصرى، حيث إن الاستثمار فى البشر هو أهم عناصر القوى الناعمة، نجنى ثماره بعد ترسيخه فى عقول الأفراد والمجتمع.

ويتم ذلك من خلال العمل فى عدة اتجاهات، منها تنفيذ الأنشطة الرمضانية فى كل المحافظات، وقرى حياة كريمة عن طريق جولات المسارح المتنقلة التى تمتلكها الوزارة من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقد تعاونّا مع مكتبات مصر العامة من أجل استغلال المكتبات المتنقلة التى تمتلكها لتوصيل الخدمات الثقافية إلى القرى والمواقع التى لا نمتلك بها مواقع ثقافية، إضافة إلى تنفيذ المشروعات والمبادرات الثقافية والفنية كسينما الشعب و«ابدأ حلمك مسرح وسينما».

ما الدور الذى تلعبه الهيئة العامة لقصور الثقافة فى الأقاليم لتحقيق العدالة الثقافية؟

- الهيئة العامة لقصور الثقافة هى ذراع الوزارة فى المحافظات بما تمتلكه من ٦٠٠ قصر وبيت ومكتبة على مستوى الجمهورية، فبالإضافة إلى الأنشطة الدورية التى تنظمها الهيئة، هناك سلاسل النشر الخاصة بالمبدعين الشباب، إضافة إلى مشروع ابدأ حلمك مسرح لاكتشاف وتدريب الموهوبين على فنون المسرح واعتماد خريجيه كفرق نوعية تابعة لقصور الثقافة، ومشروع ابدأ حلمك سينما للتدريب على فنون السينما وتم التعاون فيه مع وزارة التعليم العالى وتنفيذه داخل الجامعات، إلى جانب ما ذكرته من أنشطة تنفذها الهيئة فى القرى التى تشملها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وماذا عن برامج دعم المرأة داخل وزارة الثقافة؟

- الوزارة تسير فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لدعم المرأة وقد حرصنا على وضع المرأة وتمكينها فى مقدمة اهتماماتنا فى قطاعات وزارة الثقافة، لأنها هى الفنانة التى تمثل مصر فى جميع المحافل الدولية الأديبة والسوبرانو والمطربة والفنانة التشكيلية وراقصة الباليه والمبدعة التى ترفع اسم مصر محلياً ودولياً.

ومن أجل سيدات مصر، فقد حرصنا على رعاية مهرجان أسوان لسينما المرأة الذى أصبح بمثابة نافذة ترسم ملامح عوالم المرأة المصرية والعربية، ومنبراً للحوار بين نساء الجنوب، وضيوف المهرجان من جميع أنحاء العالم.

وفى إطار تمكين المرأة، أقامت وزارة الثقافة إدارة مركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة وتختص بإتاحة فرص التنمية الثقافية للمرأة وإعداد البرامج الزمنية اللازمة للاستطلاع وتشخيص مشكلات المرأة المعاصرة بقصد تحرى أسبابها وتقديم المقترحات المحددة لعلاجها وإعداد خطة سنوية للمحاضرات والمهرجانات والمسابقات الثقافية والفنية والمؤتمرات فيما يختص بنوادى المرأة، وأقمنا العديد من الفعاليات والأنشطة لتمكين ودعم المرأة ليس فى القاهرة فقط بل فى كل شبر من أرضنا الغالية، فكنا معها فى المناطق الحدودية ومحافظات الصعيد بمُلتقيات الحرف والأشغال اليدوية والتُراثية التى أقامتها وزارة الثقافة مُتمثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بهدف تنمية قدرات ومهارات المرأة، لكى تكون عنصراً مُنتِجاً وفعالاً فى الدخل القومى بخلاف ورش العمل التى نحرص من خلالها على التعريف بمفاهيم مناهضة العنف ضد المرأة، حقوق الرجل والمرأة ومشكلات الزواج وارتفاع نسبة الطلاق فى الآونة الأخيرة، وصحة المرأة والمؤثرات الخارجية عليها.

وتم عقد ورش فنية لتدريب الفتيات على الحرف البيئية والتراثية ومشاركة الفتيات ورش ريادة الأعمال الخاصة بالحرف التراثية والتى تحمل اسم «صنايعية مصر» والتى كان نتاجها العشرات من المشاريع الناشئة التى تهدف لتمكين فتياتنا ودعمهن ليحافظن على تراث مصر الغنى وهويتنا الراسخة.

إصدار 46 عنواناً باللغة العربية وترجمة 17 عنواناً لعدة لغات للتواصل مع العالم وتعريفهم بصحيح وسطية الدين الإسلامى

وما خطتكم لاكتشاف المواهب، سواء بين الأطفال أو الشباب؟

- هناك العديد من المشاريع والمبادرات التى تهدف إلى اكتشاف ودعم الموهوبين، منها على سبيل المثال لا الحصر التوسع فى إنشاء فصول تنمية المواهب فى المحافظات، إلى جانب ورش ابدأ حلمك مسرح وسينما وقد توج ذلك بجائزة الدولة للمبدع الصغير التى تمنح للأطفال من سن 5 إلى 18 سنة فى مجالات الفنون والآداب والابتكارات العلمية والتى تنظم تحت رعاية قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى وقد تم التعاون مع وزارة الأوقاف لإصدار «سلسلة رؤية» للشباب والنشء التى تهدف إلى رفع الوعى لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، وتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة لدى الشباب، وترسيخ مبادئ التسامح بين الأديان، وترسيخ مفهوم الدين الوسطى لدى النشء، حيث تم إصدار 46 عنواناً باللغة العربية، وتمت ترجمة 17 عنواناً منها لعدة لغات (الإنجليزية - الفرنسية - الألمانية - الإيطالية - الإسبانية - الروسية - السواحلية - اليونانية - الأوردية) بهدف التواصل مع جميع دول العالم وتعريفهم بصحيح وسطية الدين الإسلامى.

تعاون وزارى

وضعنا خطة شاملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتنفيذ الأنشطة الثقافية والفنية فى المدارس، وتوجه وزير التربية والتعليم بإقرار يوم ثقافى، ما أتاح اكتشاف وصقل العديد من المواهب فى المراحل السنية المختلفة، إلى جانب التعاون فى مشروع مسرح المدارس واستغلال أكثر من ١٠٠٠ مسرح بالمدارس لتقديم عروض مسرحية، ونعمل على عدد من المشاريع المشتركة مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من القدرات المشتركة لكل وزارة.