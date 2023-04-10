وزيرة الثقافة: استمرار التعاون مع «التربية والتعليم» في الفترة المقبلة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، فعاليات احتفالية للنشاط الفنى والمسرحى، والتي جرى تنظيمها بمسرح مدرسة النصر للغات التابعة للمعاهد القومية بمصر الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة «إحياء المسرح المدرسي والفنون المدرسية»، إذ شارك بها طلاب وطالبات عدد من المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأشادت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بالقدرات الإبداعية التي يمتلكها الطلاب المشاركين في العروض على اختلاف أعمارهم، والتي ظهرت من خلال ما قدموه من فقرات متعددة بالحفل، وكذلك ما جسدته أعمال المعرض الفني من تنوع ورقي.

وأشارت إلى أن تلك القدرات الفنية هي أولى ثمار التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارتين، والذي بدأ تفعيله أكتوبر الماضي بإقامة يوم النشاط الثقافي والفني بالمدارس، وإعادة إحياء المسرح المدرسي.

وأكدت وزيرة الثقافة استمرار التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم خلال الفترة المقبلة، لخلق ذائقة إبداعية لدى الطلاب تؤهلهم للارتقاء بالمجتمع، وتجعلهم أكثر قدرة على الوعي بالتحديات الراهنة والمستقبلية.

وثمنت جهود الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إزاء اهتمامه وإيمانه بقيمة الفنون والإبداع في صقل قدرات أبنائنا تعليميًا وتربويًا، مؤكدة أن وزارة الثقافة تسعى جاهدة للوصول بالمنتج الثقافي إلى الطلاب واكتشاف مواهبهم ورفع وعيهم فى مختلف مراحل التعليم.

الدكتور رضا حجازى: الاحتفالية تعكس دور تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مؤكدا أنها جاءت تعبيرًا عن تفعيل الأنشطة الطلابية بالمدارس، مشيرا إلى أهمية دور المسرح المدرسى في اكتشاف المواهب الجديدة من أبنائنا الطلاب، فضًلا عن إعادة بث الروح الفنية وتنميتها في المدارس بصفة عامة ومدارس ذوي الهمم بصفة خاصة لخلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا.

وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن هناك تعاونًا وثيقا مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حتى تنتج المدارس فنانين عظام، مثمنا آليات التعاون بين الوزارتين فى تفعيل الأنشطة الثقافية وعودة المدرسة لدورها الحقيقي.

المسرح المدرسى يساهم في خلق جيل مثقف علميًا وفنيًا وأدبيًا من أبنائنا الطلاب

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال التعاون المثمر مع وزارة الثقافة بدأت في تنفيذ الخطوات الفعلية لمبادرة «إحياء المسرح المدرسى» لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين فى مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنه يجرى تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المديريات ثم على مستوى الجمهورية.

وأشاد الدكتور رضا حجازي بمواهب الطلاب خلال الاحتفالية، وما جرى تقديمه من إبداع حقيقي يدل على موهبة فنية، مؤكدًا أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، اتجاه الدولة بكل مؤسساتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ولذلك تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها، وتطويرها.