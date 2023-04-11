مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 20.. بيومي فؤاد يدرب فريق المزريطة

بدأ مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 20 بطولة الفنان أحمد مكي، الذي يعرض على قناة أون عقب أذان المغرب مباشرة، وذلك خلال شهر رمضان 2023، بتدريب الدكتور ربيع لفريق المزريطة.

أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 20

بعد تكوين حزلقوم ودكتور ربيع فريق كرة قدم من أهالي المزريطة، ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 20، قام الأخير بتدريب الفريق وبعدها قرروا قياس قدرات الفريق، وقرر حزلقوم الاستعانة بفريق لإجراء ماتش ودي لقياس مستوي فريق المزريطة بعد تدريبات دكتور ربيع، وبعد تفكير قرروا الاستعانة بفريق كرة حقيقي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويشارك في مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 20، عددا من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: أحمد مكي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وهشام إسماعيل، ويعرض يوميا عقب أذان المغرب مباشرة على قناة أون، وتتم الإعادة الأولى 12:30منتصف الليل والثانية 2:00 مساء.