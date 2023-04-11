مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20.. حزلقوم يستولي على مصنع فاروق

انتهت الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي 7 الذي يعرض على قنوات on، بمراهنة حزلقوم على المزاريطة في مقابل مصنع، لذلك ينتظر متابعو المسلسل معرفة ماذا سيحدث في المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20

خلال أحداث الحلقة، كوّن حزلقوم بتكوين فريق كرة قدم من أهالي المزاريطة بمساعدة نفادي، لدخول رهان مع منافسه فاروق سماحة صاحب المصنع المنافس له، واتفق حزلقوم مع منافسه فاروق على الحصول على مصنعه بيع وشراء في حالة فوزه، وحال خسارته يأخذ فاروق المزاريطة، لكن المزاريطة تفوز بالرهان ويستولى على مصنع المنافس.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on

يُعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم، بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، الساعة 6:15 عقب أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى الساعة 12:30 منتصف الليل، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام الساعة 2:00 مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

ويضم مسلسل الكبير أوي الجزء السابع عددًا كبيرًا من نجوم الفن على رأسهم الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبد الرحمن ظاظا، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، كما ضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الشرف أبرزهم أحمد السقا ولورديانا ومحمد محمود ونور اللبنانية وغيرهم.