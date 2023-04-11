موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023 يشغل محركات بحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل الكبير أوي 7 الذي يعرض خلال السباق الرمضاني على شاشة قنوات on ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية التي تقدمها القناة هذا العام، وحاز على إعجاب كثير من الجمهور والمتابعين.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023 يأتي الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والساعة 6:30 صباحًا، والساعة 12:30 ظهرًا، ويمكن متابعة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح الخطأ:5/6

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023 يعرض الأحداث التي وصل إليها المسلسل بعد ظهور حزلقوم شقيق الكبير أوي، وهو شخص غني جدا، قام بالرهان على قرية المزاريطة في أثناء خلافة مع منافسه فاروق سماحة.

موعد مسلسل الكبير أوي 7

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on رمضان 2023 فرصة للمتابعين الذين فاتهم العرض الأول للحلقة على شاشة قناة on الذي يأتي الساعة 6:15 مساء بعد أذان المغرب مباشرة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي يناقش مجموعة من القضايا التي تنتشر في المجتمع