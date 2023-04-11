وزير الرياضة والشباب لـ«الوطن»: خطة «تكويد» لدمج ذوي الهمم واكتشاف الموهوبين

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن خطة «تكويد» لتطبيق كود الإتاحة في المنشآت الجديدة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وهو يعني إتاحة فرص في هذه المنشآت ليمارس ذوو الهمم النشاطات التي تلائم ظروفهم الخاصة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لمعالجة المنشآت القديمة فيما يخص كود الإتاحة لإتاحة برامج وأنشطة لهذه الفئات.

دوري كرة القدم للصم شباب وفتيات

وأضاف صبحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن تلك البرامج وأكواد الإتاحة لدوري كرة القدم للصم الذي يُقدم سنويا، وكذلك دوري منتخبات كرة السلة للصم بنات، فضلا عن تنفيذ عشرات الأنشطة المتنوعة الخاصة بتطويرهم وتأهيلهم، واكتشاف الموهوبين منهم، لافتا إلى أن برامج الوزارة لذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، وننتهج سياسة دمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع.

دعم كبير لذوي الهمم طول العام

وأضاف الوزير أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بذوي الهمم، وتحرص على تكاتف كل مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تقدمها لهم، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة لذوي الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصا على مدار العام فى كل محافظات الجمهورية.

وأوضح «صبحي» أن الحكومة بكل مؤسساتها تحرص على إدماج ذوي القدرات والهمم مع أقرانهم من نشء مصر وشبابها في مختلف القطاعات وجميع المحافظات، مشيرا إلى أن احتفالية قادرون هي تعبير صادق عن المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية ورسالة واضحة يعبر عنها هذا التقليد السنوى لمدى النجاح والتقدم في شأن دمج ورعاية وتمكين ذوى القدرات والهمم، وهي خير دليل علي بذل الجهد والعطاء مع أسرهم وكل المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية وذلك في شتى المجالات.

وأوضح صبحي أن الوزارة تعمل على تطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم من خلال البرامج والأنشطة المنفذة خصيصا لهم في جميع المحافظات، كما تعمل على جعلهم أعضاء فاعلين داخل المجتمع من خلال إشراكهم في العديد من الأنشطة والمشروعات المشتركة مع إخوانهم من نشء وشباب مصر، مؤكدا أنه يدرس جيدا كافة المطالب والعمل علي تحقيقها، وأنه لن يتأخر على أولاده من ذوي الهمم والقدرات.