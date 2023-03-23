طالب من ذوي الهمم بجامعة السويس يفوز ببطولة كأس مصر للكاراتيه

أعلنت جامعة السويس، تمكن الطالب حازم الصباغ، من ذوى الهمم، من تحقيق فوز جديد وتحدي رياضي مميز، بحصده المركز الأول في بطولة كأس مصر المؤهلة لأولمبياد باريس 2023.

طالب بجامعة السويس يفوز ببطولة كأس مصر

وذكر بيان الجامعة، أن حازم محمد الصباغ من ذوي الهمم والطالب بكلية الآداب بالجامعة، أحرز المركز الأول في بطولة كأس مصر للكاراتيه المؤهلة لأولمبياد باريس 2023، التي أقيمت في المركز الأوليمبي بالمعادي.

وتقدم الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، ببرقية تهنئة للطالب، ثمن خلالها مجهوده الكبير متمنيًا له دوام التوفيق، والتقدم لرفع راية مصر، في مختلف المحافل الدولية.

برقية تهنئة من رئيس الجامعة للطالب

وأكد «الشرقاوي» أن الجامعة كلها فخورة بـ«حازم» وفي انتظار مزيد من الانتصارات والإنجازات الدولية، كما وجه التحية لأسرة الطالب، التي بذلت جهدًا كبيرًا في رعايته وتوفير كافة الإمكانات له حتى يصل إلى هذا المستوى المتميز.

يذكر أن «حازم» صعد لمنتخب مصر بعد فوزه ببطولة الجمهورية للكاراتيه، محققًا المركز الأول في نهاية العام الماضي، وعند إجراء التصفيات لاختيار أفراد المنتخب الممثلين لمصر في بطولة العالم، جاء ترتيبه الثاني.