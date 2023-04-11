المفتي عبر قناة الناس: الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

أكد الدكتور شوقى علام، مفتي الديار المصرية، أن الإسلام أعلى من شأن المرأة، وساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات والتكاليف الشرعية، مستشهدا بالآية الكريمة فى قوله سبحانه وتعالى: «فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ».

السٌنة كرمت المرأة ووضعتها في مكانتها

وأوضح علام، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد كرمت المرأة ووضعتها في مكانتها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (النساء شقائق الرجال ويشاركنهم في المسئولية وكل مسئول عن رعيته)».

وأشار المفتي إلى أن النبي أكد أن المرأة مسؤولة عن رعيتها حين قال صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته».