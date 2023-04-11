أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر قناة الناس: يجوز ممارسة النساء للرياضة بشروط

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين يدعى محمد عن جواز ممارسة النساء للرياضة، وذلك خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس».

يجوز للمرأة ممارسة الرياضة

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة ممارسة الرياضة، قائلًا: «طبعا يجوز ممارسة المرأة للرياضة لكن في سياق معين وهو ألا يطلع أحد عليها أو ترتدي زيا كاشفا لجسدها».

وأضاف أمين الفتوى: «ممكن تكون في مكان محدش يطلع عليها، وكمان لازم الثياب اللي ترتديه أمر به الشرع لا يشف ولا يكشف الجسم».

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث خلال شهر رمضان، على تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.