المفتي عبر قناة الناس: المرأة المسلمة عملت بكل المجالات وحققت فيها السبق

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن أهمية دور المرأة في المجتمع تتجلى في كونها الأم والأخت والزوجة والابنة، فهي تمثل نصف المجتمع، ومن كونها الأم التي تربى وتعلم يعول عليها في بناء جيل يقدر المسئولية ويقوم بما عليه تجاه العقيدة والوطن.

وأوضح علام، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، أن المرأة المسلمة لم تترك مجالا من مجالات العمل على مدار العصور المختلفة إلا وخاضته، وأحرزت فيه السبق.

المرأة شاركت في الحروب

وأكد المفتي، أن المرأة المسلمة شاركت في الحروب مثل نسيبة بنت كعب، التي شاركت في غزوة أحد، وأثنى النبي عليها وقال عنها: ما التفت يمينا أو شمالا إلا رأيتها تقاتل، وأصيبت 12 جرحا ما بين ضربة سيف أو رمح.

انطلاق قناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023 وتبث خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.