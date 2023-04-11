أول تعليق من إيمان العاصي بعد اتهامها باختطاف نجل جعفر العمدة

انتهت أحداث الحلقة 20 من مسلسل «جعفر العمدة» باتهام دلال، التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي، بالتورط في اختطاف نجل جعفر العمدة، وذلك بعد تلقيها اتصالا من بلال شامة، الذي يجسد دوره الفنان مجدي بدر.

وعلقت إيمان العاصي على الجدل المثار بعد انتهاء الحلقة قائلة: أفضل دائماً سماع تعليقات الجمهور، وشكوكهم في «دلال» كانت في أكثر من موقف، أبرزها اتهامها باختطاف نجل جعفر العمدة بعد ولادته، ومرة ثانية ينتابهم الشك بأنها السبب وراء الخطف مع عائلتها، أما المرة الثانية فظنوا أنها من ضربت «عايدة» على رأسها.

وتابعت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: هذا التفاعل الكبير للجمهور مع المسلسل وأبطاله وقصته، يدل على نجاح العمل الدرامي، ولكن ليس معنى ذلك أن الاستنتاج صح أو خطأ، وإن كانت صحة هذه التوقعات من عدمها ستظهر خلال الحلقات المقبلة.

مسلسل جعفر العمدة

مسلسل «جعفر العمدة» من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، أحمد فهيم، جوري بكر، فتوح أحمد، طارق النهري، أحمد عبدالله، منذر رياحنة وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.