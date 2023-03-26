إيمان العاصي تتألق في مسلسل «جعفر العمدة».. والجمهور: أميرة الدراما

تألقت النجمة إيمان العاصي في الحلقات الأولى بمسلسل «جعفر العمدة»، حيث تقدم واحدًا من أقوى أدوارها الدرامية في المسلسل عبر شخصية «دلال» زوجة «جعفر العمدة» محمد رمضان، وظهرت إيمان في أفضل حالاتها الفنية، وتمكنت من تجسيد الشخصية بكل انفعالاتها وتحولاتها الدرامية، حيث تفقد جنينها بفعل فاعل وتظل في حالة قلق بسبب هذا الموقف.

لقب أميرة الدراما

وأشاد جمهور السوشيال ميديا بالنجمة إيمان العاصي، مؤكدين أنها تستحق لقب أميرة الدراما، حيث خلقت مباراة رائعة في الأداء بينها وبين النجم محمد رمضان ونجوم العمل مى كساب ومنة فضالى وطارق النهرى وهالة صدقى.

ونجح المخرج محمد سامي فى توظيف إيمان العاصي في هذا الدور الذى جاء مختلف تماماً عن أدوارها السابقة، وتفوقت إيمان على نفسها في أداء المشاهد ببراعة، وظهرت في أفضل حالاتها الفنية، طوال الأحداث خاصة فى المشاهد التى جمعتها بمحمد رمضان وطارق النهرى ومى كساب.

الحصان الرابح في دراما رمضان

ونجحت أميرة الدراما في تقديم شخصية «دلال» ببراعة، وإتقان كبير، وأبدعت في الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بإمساكها بتفاصيل الشخصية، وإبداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، متوقعين أنها تكون الحصان الرابح في دراما رمضان هذا العام.

مسلسل «جعفر العمدة» تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وبطولة محمد رمضان، ايمان العاصي، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، لما كتكت، طارق النهرى، أحمد عبد الله.