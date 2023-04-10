مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. منذر رياحنة يهدد إيمان العاصي بالقتل

يقوم محمد رمضان، خلال وجوده في الحبس، ضمن أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة، بتذكر ما حدث في مطار بيروت، ليتفأجأ بزيارة والدة كارم فتح الله، وتقوم بإخباره بأنها أسعد واحدة في الدنيا، بسبب حبسه وإهانة عائلته في الشارع، ليرد عليها بإنه سيقتل أولادها الاثنين.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل جعفر العمدة

ويقوم شوقي فتح الله «منذر رياحنة» بإخبار زوجته جوري بكر «وداد»، بأنهم يملكون شخصا في منزل جعفر العمدة، وهو من قام بإخبارهم أن محمد رمضان متواجد في لبنان.

ويذهب منذر رياحنة لزيارة شقيقته إيمان العاصي، زوجة محمد رمضان، في منزل جعفر العمدة، لتقابله مي كساب بحالة من الغضب، ويقوم بإخبار شقيقته بأنه سيقتلها عقب إعدام جعفر العمدة.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.