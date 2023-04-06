ملخص الحلقة 15 مسلسل جعفر العمدة.. إيمان العاصي تطلب من مي كساب قتل زينة

بدأت الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة، بكشف زينة «عايدة» سر جوري بكر «وداد» زوجة شقيق محمد رمضان، وقامت بتهديدها، وإذا قامت بمضايقاتها مرة أخرى، ستقوم بفضح سرها للجميع.

أحداث الحلقة 15 من مسلسل جعفر العمدة

وتذهب إيمان العاصي «دلال» وهالة صدقي «الملكة صفية»، إلى محمد رمضان، لإبلاغه بما سمعته من زينة «عايدة» وهي تتحدث مع صديقة لها، وأنها تنوي أخذ أموال كثيرة من جعفر العمدة ثم تقوم بالهروب منه، مطالبينه بتطليقها، ولكنه يرفض ويقول إنه يعلم كل ما يدار حوله.

ويقوم محمد رمضان يإخبار عصام السقا أنه كان يبحث عن زينة «عايدة»، منذ زمن طويل، وأنه يريد أن يعيش معها طوال حياته، ويخبره بأنه يحبها.

زينة تفقد الوعي

في حين تطلب إيمان العاصي «دلال»، خلال أحداث 15 من مسلسل جعفر العمدة، من مي كساب «ثريا»، بأن يقوما بقتل زينة «عايدة» عن طريق وضع سم لها، ثم تنتهي الحلقة بضرب زينة على رأسها لتسقط أرضا وتفقد الوعي.