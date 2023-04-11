سقوط أمطار رعدية وثلوج بالقليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ «صور»

شهدت محافظة القليوبية موجة أمطار مفاجئة الليلة، صاحبها ثلوج وبرق ومفاجئ بسبب اضطراب حالة الطقس، ما تسبب تراكم المياه بالشوارع، وأعلنت محافظة القليوبية وشركة المياه حالة الطوارئ، وجرى الدفع بسيارات الطوارئ لرفع المياه من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

وشهدت مختلف أنحاء المحافظة أمطارا غزيرة صاحبها أصوات رعد وبرق وثلوج، مما تسبب في التزام عدد كبير من المواطنين منازلهم، ورفعت المحافظة درجة الطوارئ لمواجهة ورفع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدت المحافظة اليوم.

إعلان الطوارئ بسبب أمطار القليوبية اليوم

وأعلنت محافظة القليوبية، في بيان، استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة تساقط أمطار، كما يجري التعامل مع مياه الأمطار حيث تم الدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ.

تفعيل غرف عمل الطوارئ لمواجهة أمطار القليوبية

وأمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتواجد لجميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

المحافظ يتابع أعمال شفط مياه الأمطار

وأجرى محافظ القليوبية جولة للتأكد من أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم، حيث تم المرور على عدة شوارع وأنفاق، واطمأن على عملية رفع تراكمات الأمطار من الطرق الرئيسية وأماكن تمركز المياه في بعض الأماكن، موجها بتكثيف أعمال رفع المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.

التواجد الميداني بالشوارع

وشدد «الهجان» على جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لمطابق الصرف وبالوعات الأمطار ورفع أي أتربة أو مخلفات على جانبي الطرق من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد مطابق الصرف والبالوعات.

وناشد المحافظ، المواطنين بالابتعاد عن أعمدة الكهرباء، وعدم السير في الشوارع أثناء سقوط الأمطار المصحوبة ببرق ورعد حفاظا على حياتهم.