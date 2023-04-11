إيطاليا تعلن حالة الطوارئ لـ6 أشهر لمواجهة زيادة الهجرة غير الشرعية

أعلنت حكومة جمهورية إيطاليا حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر من أجل العمل على مواجهة زيادة أعداد المهاجرين في البلد المطل على البحر الأبيض المتوسط، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا القرار بعد القبض على 1200 شخص نفذوا هجرة غير شرعية في البلاد قبل 3 أيام وسط إعلان أيضا دولة تونس القبض على مهاجرين غير شرعيين بشكل بري وبحري عبر البلاد وصل عددهم إلى نحو 60 شخصا.