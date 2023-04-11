وفاة مشرف في دار أيتام أثناء صلاة التراويح بكفر الشيخ.. «حسن الخاتمة»

توفي مشرف بدار أيتام في مدينة بيلا بكفر الشيخ، يدعى رضا الكسباني، 42 عاما، وذلك أثناء صلاة التراويح بصحبة عدد من الأطفال الأيتام في مسجد السلام ببيلا، وسط حالة من الصدمة التي انتابت الجميع بسبب الوفاة التي وصفوها بـ«حُسن الخاتمة».

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور مشرف الأيتام الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفي أثناء صلاة التراويح

وقال أحمد محمد، أحد أقارب المتوفى، لـ«الوطن»، إن الراحل رضا الكسباني توفي أثناء أداء صلاة التراويح مساء أمس الاثنين بشكل مفاجئ، لافتاً أنه كان مريض قلب، وأجرى عدة عمليات جراحية من قبل، وهو متزوج ولديه طفلتان، الأولى تبلغ من العمر عامين، والثانية 6 أشهر، مضيفا «كان معزوم في فطار هو والأطفال الأيتام في نادي بيلا الرياضي، وفطروا وبعد كده راح يصلي التراويح هو والأطفال في مسجد السلام ببيلا، ومات وهو بيصلي، وصدم الكل بوفاته، واللي مصبرنا على رحيله حُسن الخاتمة، وأنه مات في أيام شهر الرحمة والمغفرة».

وأكد «محمد» أن الراحل كان مشهوداً له بالطيبة وحُسن الخلق، وكان محبوباً بين أهالي مدينته وجيرانه، وحريصاً على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها بالمسجد، متابعا «تعب واتبهدل وصبر كتير، وكان راضي محتسب ما شاء الله، وكان زعلان في أواخر أيامه إن الدكتور خلاه يفطر بعض الأيام عشان ياخد الدواء، وصبر ونال لأنه مات في شهر رمضان المبارك وهو بيصلي التراويح، وفي بداية العشر الأواخر».

وأوضح «محمد»، أنه تم تشييع جنازة رضا الكسباني، ظهر اليوم الثلاثاء، وشارك بها الكثيرون من أهالي بيلا، وسط حالة حُزن شديدة بين المشيعين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ تنعى الراحل

وفي سياق متصل، نعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، رضا الكسباني، الأخصائي بدار الأيتام ببيلا، والذي توفي أثناء صلاة التراويح مع الأبناء الأيتام بالدار، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.