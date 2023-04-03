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وفاة مسنة من قنا أثناء أداء مناسك العمرة.. «حسن الخاتمة»

كتب:

رجب آدم
11:39 م | الإثنين 03 أبريل 2023
وفاة معتمرة قنا في مكة المكرمة

وفاة معتمرة قنا في مكة المكرمة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، لوفاة مسنة أثناء أداء العمرة داخل الحرم المكي، وجرى دفنها في مكة بعد الصلاة عليها بالحرم المكي.

وفاة سيدة من قنا أثناء العمرة

وقال محمد الخطاري، أحد أقارب السيدة المتوفاة، لـ«الوطن»، إن فاطمة أحمد عبداللاه عبدالهادي، المتوفاة في الحرم المكي، تبلغ من 67 عاما، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء أدائها مناسك العمرة وهي صائمة ومحرمة بلبس الإحرام، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.

وأضاف: «الحاجة فاطمة كانت سيدة كريمة، وكانت دائمة الصلاة، وقريبة جدا من ربنا، وربنا كافأها بالوفاة داخل الحرم المكي لتنال حسن الخاتمة والموت في الأراضي المقدسة».

دفن المتوفاة في مكة

وأكد أنه فور علمهم بوفاتها في العمرة، أجمعوا على دفنها في الأراضي المقدسة، داعيا الله أن يدخلها فسيح جناته، موضحا أن الآلاف من المعتمرين صلوا عليها في الحرم المكي.

وأشار إلى أن المعتمرة المتوفاة قريبته، وسافرت منذ أسبوع إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وكتب الله وفاتها وهي صائمة منذ يومين ودفنت اليوم بمكة المكرمة.

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