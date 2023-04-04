حسن الخاتمة.. حكاية وفاة طبيب أسنان مات تحت عجلات القطار بالفيوم

كعادته خرج طبيب الأسنان الشاب من عمله في مستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، مترجلًا يعبر شريط السكة الحديد متجهًا إلى منزله بأبراج الزراعيين على بُعد أمتار قليلة من محل عمله، ليتناول الإفطار رفقة أسرته، إلا أنّ القطار صدمه دون أن ينتبه ليلقى مصرعه صائمًا، كما تعود أن يصوم على مدار العام.

وخيّمت حالة من الحزن على أهالي محافظة الفيوم، قُبيل إفطار اليوم الثلاثاء الموافق 13 رمضان ضمن أيام المغفرة، عقب وفاة طبيب الأسنان الشاب أحمد علي الجندي وشهرته الدكتور أحمد الجندي، بعدما صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة لعبور المشاة.

كان دائم الصيام فمات صائمًا

وقال الدكتور إبراهيم علي طبيب الأسنان وصديق الطبيب الراحل ودفعته، إنّ طبيب الأسنان الراحل، كان من أشد المحافظين على الصيام في غير رمضان على مدار العام، وشاء الله أن يلقى ربه صائمًا، داعيًا له بالرحمة والمغفرة ولأهله بالصبر والسلوان.

أسد في الصيام والقيام وتلاوة القرآن

ووصف «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» صديقه الراحل بأنّه كان أسد في الصيام والقيام وتلاوة القرآن، لذا فقد أكرمه الله بحُسن الخاتمة حيث لقى ربه صائمًا في أيام المغفرة.

تشييع جنازته بعد قليل

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الطبيب الشاب في مقابر أسرته بمسقط رأسه بقرية سنهور بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقب أداء صلاة العشاء عليه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد مصرع طبيب أسنان شاب يدعى أحمد علي الجندي، بعدما صدمه قطار بني سويف/ الفيوم أثناء عبوره شريط السكة الحديد من منطقة غير مخصصة للعبور، قبل الإفطار، ليلقى ربه صائمًا.