طلبتها ونالتها.. معتمرة الغربية دعت الله بـ«حسن الخاتمة» فتوفيت بالحرم المكي

«حسن الخاتمة» كانت الدعوة الأخيرة، التي ألحت على ترديدها المعتمره عزة العربي، صاحبة الـ 46 عاما، والتي لفظت أنفاسها الأخيرة مرتدية ملابس الإحرام وهي تؤدي مناسك العمرة بالسعودية، على حسب قول إبراهيم عبد العزيز، أحد أقارب المتوفاة.

وأضاف عبدالعزيز لـ«الوطن»، أن المتوفاة، من قرية ميت يزيد، إحدى قرى مركز ومدينة السنطة، بمحافظة الغربية، وأنها سافرت تؤدي مناسك العمرة مطلع شهر رمضان، وأنها سافرت مع أحد الوفود إلى المدينة المنورة وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عقب ذلك ذهبت الى مكة.

كانت حريصة في السنوات الأخيرة على أداء العمرة خلال شهر رمضان

وأوضح أنها كانت حريصة في السنوات الأخيرة على أداء العمرة خلال شهر رمضان، وكانت دائما تردد في دعائها حسن الخاتمة، وقبل وفاتها عصر الجمعة، كانت متواجدة في الحرم المكي، وطلبت في دعائها الأخير «حسن الخاتمة»، ثم ذهبت إلى الفندق للنوم وطلبت من بعض المتواجدين معها إيقاظها قبل صلاة العصر.

ذهبوا لإيقاظها فوجدوها متوفاة

وأكد عبدالعزيز أن أحد المرافقين أثناء إيقاظها فوجئوا أنها متوفاة، وأنها كانت أوصت أحد ذويها بأنها تدفن في البقيع إذا توفيت أثناء مناسك العمرة، وتم تنفيذ وصيتها ودفنها السبت، بعد صلاة الجنازة عليها.

وأشار قريب المتوفاة إلى أنها ربة أسرة لـ 2 من الأبناء، «شاب توفى في حادث سير مؤخرا» وفتاة متزوجة ولديها أطفال، بينما الزوج متوفى منذ 15 عاماً، في حادث سير أثناء عمله في السعودية.