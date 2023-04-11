رئيس وزراء بريطانيا: اتفاقية بلفاست لا تزال تتمتع بدعم دولي

أكد رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، اليوم، أن اتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة) لا تزال تتمتع بدعم دولي ضخم من أقرب حلفائنا خاصة بزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد.

أهمية اتفاق بلفاست

يُذكر أن اتفاق الجمعة العظيمة أو اتفاق بلفاست هو اتفاق تم التوقيع عليه سنة 1998 بين بريطانيا وجمهورية إيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية، ويهدف الاتفاق إلى وضع حد للنزاع في صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمي بين طوائف إيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية أيرلندا.

وقال سوناك، في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لتوقيع اتفاقية بلفاست، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إننا نتأمل اليوم في بداية فصل جديد في تاريخ شعب أيرلندا الشمالية.

تحقيق وعود الاتفاقية

وتابع: «هذه اتفاقية ولدت من شراكة بين الحكومتين البريطانية والأيرلندية، وتقوم على حل وسط في أيرلندا الشمالية نفسها».

ودعا رئيس وزراء بريطانيا إلى الالتزام بمضاعفة الجهود لتحقيق وعود الاتفاقية التي تم التوصل لها عام 1998 لتحقيق واحدة من الفرص الاقتصادية والازدهار والاستقرار.

وأضاف سوناك: «مهمتي، واجبي ومسؤوليتي كرئيس لوزراء المملكة المتحدة هي تقديم المساعدة للناس في أيرلندا الشمالية»، مضيفا: «نحن على استعداد للعمل مع شركائنا في الحكومة الأيرلندية والأحزاب المحلية لضمان أن المؤسسات تعمل مرة أخرى في أسرع وقت ممكن».