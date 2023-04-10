خطة بايدن لجذب الناخبين الشباب للتصويت له في انتخابات 2024

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة 2024، ووضع بايدن خطة جديدة للترويج له في إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

خطة بايدن للترشح للانتخابات الرئاسية

ونقلت قناة «العربية»، عن موقع «أكسيوس» الأمريكي قوله، إن بايدن وضع استراتيجية رقمية ستعتمد على المئات من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين سيروجون له، وذلك في مساع غير رسمية لإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف الموقع أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنوي جذب المئات من المدونين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، بمن فيهم من «تيك توك» من أجل الترويج لترشيح الرئيس الحالي في الحملة الانتخابية لعام 2024، إضافة إلى ترويج إنجازات بايدن، مشيرا إلى أن هؤلاء سيكون لديهم قريبا غرفة خاصة لمؤتمرات صحفية في البيت الأبيض.

أهداف خطة بايدن

وحول أهداف هذه الخطوة، قال موقع «أكسيوس» إن الهدف منها هو تعزيز مكانة بايدن بين الناخبين الشباب الذين يلعبون دورا حاسما في نجاح الديمقراطيين بالانتخابات، مضيفا أنها أيضا قد تكون لمواجهة وسائل التواصل الاجتماعي الضخمة التي يتابعها الرئيس السابق دونالد ترامب، في حال ترشح عن الحزب الجمهوري في 2024.

وأشار الموقع إلى أن هذه الخطوة تهدف أيضا الأشخاص الذين قد لا يتابعون البيت الأبيض أو الحزب الديمقراطي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيتواصل فريق الإستراتيجية الرقمية للرئيس الأمريكي مع المؤثرين في جميع أنحاء البلاد من أجل استهدافهم والوصول إليهم.

وفي سياق متصل، قال موقع «أكسيوس» إن 4 من موظفي بايدن الرقميين يركزون على المؤثرين ومنشئي المحتوى المستقلين، حيث يعمل الموظفون رسمياً في البيت الأبيض، وليس في حملة بايدن، وذلك من أجل الوصول إلى الناخبين الشباب الذين يمثلون أولوية في الحملة الانتخابية.

ونقل الموقع، عن جين أومالي ديلون، نائبة رئيس موظفي البيت الأبيض قولها: «نحاول الوصول إلى الشباب، ولكن أيضاً الأمهات اللواتي يستخدمن منصات مختلفة للحصول على المعلومات ونشطاء المناخ والأشخاص الذين تكون الطريقة الرئيسية للحصول على المعلومات رقمية».

بايدن يدخل عالم التيك توك وانستجرام

كما قال الموقع إن إستراتيجية بايدن تستهدف بشكل أكبر المنصات التي يفضلها الناخبون الشباب، مثل «إنستجرام» و«تيك توك»، مضيفا أن المئات من منشئي المحتوى يعملون مع البيت الأبيض لبايدن، من بينهم هاري سيسون، طالب في جامعة نيويورك ويبلغ من العمر 20 عاماً، حيث يقوم بتفصيل أخبار اليوم على تيك توك، إضافة إلى فيفيان تو، متداولة سابقة تناقش الموضوعات المالية في مقاطع قصيرة على تيك توك وإنستجرام.

يشار إلى أن الناخبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً فضلوا بايدن على ترامب بهامش 26 نقطة في 2020، وفضلوا الديمقراطيين على الجمهوريين بـ 28 نقطة في منتصف المدة لعام 2022.