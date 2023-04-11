إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون شخصين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون، وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة «محمد. ش»، 22 سنة، و«علا. غ »، 23 سنة، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمين بطنطا.

ونقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.