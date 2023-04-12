حزن لوفاة 5 شباب في حادث بقنا.. والمئات يشيعون الجثامين

يخيم الحزن على أهالي محافظة قنا، لوفاة 5 شباب في حادث سقوط سيارة داخل ترعة الجزيرية في مركز قنا، وجرى انتشال جثثهم بواسطة الحماية المدنية.

تشييع جثامين 5 في قنا

وشيع المئات من أهالي المحافظة، جثامين الضحايا الخمسة، من بينهم شخصين من أسرة واحدة، في موكب مهيب وسط حالة من الحزن.

أسماء الضحايا في حادث قنا

كانت محافظة قنا، شهدت مصرع 5 أشخاص في حادث الثلاثاء، وهم: محمد محمد، عمر محمد، منصور أحمد منصور، 24 عامًا، سعيد مبارك، ومصطفى فوزي يوسف، وفجر الدين عبد الرحيم يوسف، جميعهم جيران مقيمين في بندر قنا بجوار السيد عبد الرحيم القناوي، وإصابة محمد جلال محمد حسين، 21 عامًا، مجند من القصير «كسر بالفخذ الأيسر مع ارتجاج بالمخ».

كان اللواء إيهاب طه، تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا يفيد بورود بلاغ بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في الجرفية بقرية الجزيرية.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور، وتم انتشال الجثث والمصاب من ترعة في قنا، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.