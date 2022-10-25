المحلة تشيع 10 جثامين من ضحايا حادث الدقهلية.. «مشهد مهيب»

شيع أهالي منطقة المنشية الجديدة، في مدينة المحلة الكبرى، جثامين أب وزوجته و8 أشخاص آخرين من نفس العائلة، ضحايا حادث طريق جمصة- المنصورة، بين سيارة «ميكروباص» وأخرى نقل خلال عودتهم من رحلة مصيف.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثامين الضحايا في مسجد السلام، وتم حمل جثامين الضحايا في مشهد جنائزي مهيب، إلى مقابر العائلة من أجل دفنهم في مسقط رأسهم، والحزن يخيم على وجوه المشيعين.

خبر صادم للأهالي

وأكد محمد الدسوقي، أحد أهالي المنطقة، أن الخبر كان بمثابة صدمة له ولجميع من في المنطقة، موضحًا أنه علم بالخبر من وسائل التواصل الاجتماعي، وفي البداية لم يصدق ما تم تداوله حتى نشر محمد رجب ابن الضحية على صفحته أسماء المتوفين، لأنه لم يكن معهم في الرحلة.

في سياق متصل، قال أحمد دومه، أحد أصدقاء العائلة لـ«الوطن»، إنه تم تجهيز 7 سيارات أمام مسجد دار السلام بمنطقة المنشية الجديدة التابعة لحي ثان المحلة الكبرى، من أجل حمل جثامين الضحايا ال 10، إلى المقابر، كما تم تجهيز 7 مقابر من أجل دفنهم فيها، حيث أن جثامين الأطفال 5 بينهم 3 أشقاء.

أسماء الضحايا

ونشر محمد رجب، ابن أحد الضحايا، على صفحته عبر «الفيسبوك»، ناعيا ضحايا عائلته، وقال: «ولا نقول إلا ما يرضى الله.. الحمد لله، والمتوفين هم: والدي رجب درويش، ووالدتي أمل بديع أبو شادي، وشقيقتي عائشة رجب درويش، وبنت شقيقتي، فريدة محمد أحمد، وشقيقي عمار رجب درويش، وبنات شقيقتي، حبيبة أنس علاء الصاوي، غزل أنس علاء الصاوي، رؤى أنس علاء الصاوي، وزوجة أخي، صفية السعيد القط، ونجلته صفاء خالد رجب درويش».

وكان طريق جمصة- المنصورة، شهد حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.