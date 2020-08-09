صور.. تشيع جثامين ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

شيع المئات من أهالي مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، جثماني المهندس أحمد صابر، والدكتورة نادية المليجي، واللذين لقيا مصرعهما في حادث الطريق الإقليمي الذي وقع صباح اليوم، وراح ضحيته 9 أفراد أغلبهم من الباجور، إثر اصطدام ميكروباص بسيارة نقل.

ونعت مستشفى الباجور للعزل الصحي، وفاة الدكتورة نادية المليجي إثر حادث الإقليمي صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وخيمت حالة من الحزب على أهالي محافظة المنوفية، الذين استيقظوا على حادث مروع على الطريق الإقليمي اصطدام سيارة أجرة بأخرى نقل ثقيل، ووفاة 9 أشخاص وإصابة عدد آخر.

وأكد شهود عيان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن السيارة خرجت من موقف الباجور وكانت تقل عددًا من العمال الذين كانوا يتنقلون للوصول إلى محل عملهم خارج المحافظة، ولقوا مصرعهم جميعًا، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أمرت بدفن الجثامين.