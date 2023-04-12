رياح وأمطار غزيرة تؤثر على الحركة التجارية والمارة في شوارع بورسعيد

شهدت بورسعيد عاصفة ممطرة شديدة، وانخفاض في درجات الحرارة وبرد ورعد، ما جعل المواطنين بالشارع يصطفون أسفل المباني للحماية من الأمطار، وخوفا من تأثير الطقس المتقلب، إذ كانت الشوارع مكتظة بالمواطنين لشراء ملابس ومستلزمات عيد الفطر، بالإضافة إلى خروجهم للمساجد لصلاة التهجد في أول أيام العشر الأواخر.

إغلاق المحلات التجارية

كما أغلقت عدد من المحلات أبوابها خوفا من الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة، لتجنب حدوث ماس كهربائي.

أدعية خوفا من تقلبات الطقس

وتداول المواطنون على صفحات التواصل الاجتماعي، دعاء نزول المطر، والتضرع إلى الله، خوفا من الطقس المتقلب، والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

إعلان حالة الطوارئ

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن رياح نشطة شمالية غربية تتعرض لها السواحل الشمالية بسرعة 20 كم في الساعة، مع ارتفاع الرطوبة إلى 72%، وبلغت درجات الحرارة 12 درجة مئوية للصغرى، و19 درجة مئوية للكبرى، وحذرت من تخفيف الملابس ليلا، حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد، مشيرة إلى استمرار الطقس المتقلب حتى اليوم ضمن النوة التي تمر بها البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات طقس بورسعيد، موضحا أنه جرى انتشار سيارات الفاكيوم والنافوري وعمال وإدارات الأحياء، كما يجري تسليك بالوعات الأمطار والصرف الصحي، لمنع تراكمات الأمطار.