طقس بارد في بورسعيد اليوم وتوقعات بسقوط أمطار

شهدت محافظة بورسعيد اليوم طقسا باردا وغيوما، ما يعطي فرصة لسقوط الأمطار، بالإضافة إلى رياح شمالية غربية، بعد استقرار درجات الحرارة الأيام الماضية

فرص سقوط الأمطار

وطبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، فقد وصلت درجة الحرارة في بورسعيد الى 18 مئوية، بينما شهدت المحافظة هبوب رياح شمالية غربية بسرعة 18 كيلومترا في الساعة والرطوبة 72% وفرصة سقوط الأمطار 25%، مع ارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

تطهير بالوعات الأمطار

كما شهدت أحياء بورسعيد أعمال تطهير البالوعات بالشوارع تحسبا لتقلبات طقس بورسعيد اليوم وسقوط الأمطار.

وأكدت هالة أحمد أبو العز، رئيس حي الضواحي، أنها تابعت صباح اليوم، أعمال تطهير عدد من غرف التفتيش داخل مناور العمارات بمنطق الأمل الجديد بالضواحي، مؤكدة استمرار أعمال تطهير الخطوط لحين بدء العمل في فتح «طبب أبيار الصرف الصحي»، وربطها بمحطة الصرف الصحي الجديدة.

وقام عمال إدارة المرافق والصرف الصحي بالحي، بتطهير عدد من بالوعات الصرف وغرف التفتيش بشوارع المنطقة، وداخل مناور العمارتين 8 و21 بالمنطقة، وذلك لمنع طفح المياه بالشوارع المحيطة، والحفاظ على أعمال التطوير بها.