طقس بورسعيد اليوم.. حار نهارا ونسبة الرطوبة 38%

شهد طقس بورسعيد اليوم ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة أثر على حركة المارة في الشوارع والأسواق التجارية، مع استئناف حركة الصيد التي تنشط أثناء ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، خاصة على السواحل الشمالية منها بورسعيد، فقد شهد طقس بورسعيد وصول درجة الحرارة الكبرى إلى 27 درجة مئوية، وسرعة الرياح 16 كيلومترا في الساعة، والرطوبة ارتفعت إلى 38%، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تخفيف الملابس ليلا لانخفاض درجات الحرارة إلى 15 درجه مئوية.

استئناف حركة الصيد

وأعلن مصدر مسؤول بميناء الصيد البحري ببورسعيد استئناف حركة الصيد بعد استقرار نشاط الرياح، مشيرا إلى أن ارتفاع الموج تراوح من متر إلى متر ونصف.

وأوضح أن مراكب الصيد خرجت فجر اليوم إلى رحلة الصيد بعد استقرار الطقس ومن المنتظر عودتها عصرا، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بميناء الصيد البحري ببورسعيد تتابع على مدار الساعة تقلبات الطقس، بالتنسيق مع الجهات المعنية ولم تتلق أي حالات طارئة خاصة من مراكب الصيد.