نصائح للتعامل مع الطقس المتقلب.. أهمها ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تمر بها محافظات مصر، خلال الفترة الحالية، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية باردة، مصدرها جنوب وشرق أوروبا، مما ينتج عنها موجة من الطقس البارد وانخفاض كبير في درجات الحرارة، يستمر إلى عدة أيام مقبلة، بالإضافة إلى حالة من نشاط الرياح على مناطق متفرقة من البلاد.

وفي إطار حرص الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صحة المواطنين، قدّم الخبراء عبر الصفحة الرسمية للأرصاد على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض النصائح التي يمكن اتباعها لمواجهة الطقس السيئ والتقلبات الجوية التي حذرت منها هيئة الأرصاد، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..

نصائح الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة الطقس السيئ

1- ارتدي الملابس الثقيلة ولا تقم بنزع الجاكت أو المعطف عند الخروج من المنزل حتى لو شعرت أنك دافئ ولا تشعر بالصقيع.

2- لا تقف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعلانية وقف بعيدا عنها تماما تجنبا لوقوعها نتيجة الرياح مما يؤدي لفقدان حياتك.

3- لا تلمس أعمدة الإنارة بالشوارع حتى لا تتعرض للصعق.

4- في حال سقوط الأمطار وأنت على طريق سفر أو تقود سيارتك لأي سبب يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بينك وبين السيارة التي أمامك، كما يفضّل البقاء داخل أي مبنى سكنى أثناء سقوط الأمطار.

5- ابتعد أيضا عن ركن السيارات أسفل الأشجار والأعمدة واللافتات المائلة.

6- احرص على شرب السوائل الساخنة بكثرة مع عدم إهمال الماء والإكثار من شرب المياه على مدار اليوم.

7- على مرضى حساسية الصدر تجنب الخروج في حال حدوث رياح شديدة.

8- لا بد من الحرص على تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم.

متابعة النشرة الجوية

وفي النهاية، شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين، على ضرورة متابعة النشرة الجوية لهيئة الأرصاد بشكل يومي لتجنب المناطق الخطرة وأماكن سقوط الأمطار ونشاط الرياح والحصول على أحدث المعلومات باستمرار.