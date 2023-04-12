محافظ المنوفية: لا تعطيل للدراسة والامتحانات مستمرة اليوم

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن اليوم الأربعاء، يوم دراسة طبيعي، تزامنا مع ستمرار موجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظة، بعد سقوط أمطار غزيرة.

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سقوط الأمطار في محافظة المنوفية مساء أمس الثلاثاء بغزارة، أدى إلى رفع حالة التأهب في جميع أنحاء المحافظة، والتواجد الميداني لجميع المسؤولين في الوحدات المحلية والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وتابع محافظ المنوفية، أن اليوم الأربعاء يوم دراسة طبيعي، ولا يوجد قرار بتعطيل الدراسة، نظرا لوجود امتحانات غدا في المدراس.

حالة الطقس في المنوفية

وتشهد محافظة المنوفية، سقوط أمطار متوسطة على مستوى جميع المراكز والمدن، مع وجود ظاهرة البرق والرعد، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع توقعات من هيئة الأرصاد الجوية باستمرارها خلال الأيام المقبلة.