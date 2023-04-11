أمطار رعدية غزيرة تضرب محافظة الشرقية ونشاط حركة الرياح

شهدت محافظة الشرقية مساء اليوم الثلاثاء، أمطارا غزيرة ورعدية، فضلا عن ظهور برق على مرات متتالية في سماء المحافظة، مع نشاط الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة، كما انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت العظمى 14 درجة.

سقوط أمطار في الشرقية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، عن وجود فرص لسقوط الأمطار خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، لافتة إلى سقوط أمطار رعدية وبرق مع احتمالية انخفاض درجات الحرارة.

وتشهد محافظة الشرقية مساء اليوم الثلاثاء، طقسا غائما مع توقعات بسقوط الأمطار اليوم وحتى بعد غد بنسبة 77%، بالإضافة إلى أن الرطوبة سجلت 79%، وسرعة الرياح 11 كيلومترا بالساعة.

رفع درجة الاستعداد

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى، بالتزامن مع سقوط الأمطار، فضلا عن استعدادات مديرية الصحة بمحافظة الشرقية لمواجهة حالة الطقس من خلال فتح المستشفيات بكامل طاقتها.