أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. ورفع حالة الطوارئ القصوى «صور»

ضربت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق مدينة الإسكندرية، منذ قليل، حيث كانت متوسطة على أغلب المناطق، بينما كانت غزيرة على أحياء «شرق، المنتزه أول، المنتزه ثان»، وذلك تزامنا مع وجود فرص سقوط أمطار بنسبة 40%، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية حول طقس الإسكندرية اليوم، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار غزيرة الشدة تكون رعدية أحيانا.

أمطار رعدية على الإسكندرية

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الوضع الآن في الإسكندرية يتمثل في وجود السحب الركامية التي تؤثر بقوة شرق المحافظة، يصاحبها سقوط أمطار رعدية ونشاط الرياح.

أمطار وبرق يضربان الإسكندرية

وصحب أمطار الإسكندرية، منذ قليل، أجواء باردة جدا ورياح شديدة وغياب لأشعة الشمس طوال اليوم، مع درجة حرارة 12 مئوية، وسرعة رياح 38 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى ظهور البرق في السماء.

تحذيرات بسبب أمطار الإسكندرية الرعدية

وبسبب الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرق التي ضربت المدينة الساحلية، أصدرت محافظة الإسكندرية 3 تحذيرات هامة للتعامل مع هذا الطقس تمثلت في الآتي:

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.