أمطار غزيرة تضرب 9 محافظات والأجهزة التنفيذية تعلن الطوارئ

ضربت عاصفة رعدية 9 محافظات مختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تستمر غدا الأربعاء، على أن تهدأ نهاية اليوم، فيما تشير آخر صور للأقمار الصناعية بحسب الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على عدة مناطق في السواحل الشمالية الغربية من السلوم إلى الإسكندرية، وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري تضم محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانًا.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإنّ السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

عاصفة رعدية تضرب 8 محافظات

وضربت عاصفة رعدية وتساقطت أمطار الآن على 9 محافظات وهي كفر الشيخ والغربية والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والدقهلية والمنوفية والشرقية، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة على محافظتي الإسماعيلية وبني سويف.

أمطار وثلوج بالقليوبية

وفي محافظة القليوبية، هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بثلوج وبرق على مختلف مدن ومراكز المحافظة، مما تسبب في تراكم المياه بالشوارع، بينما أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ، ودفعت بسيارات الطوارئ لشفط وكسح تراكمات المياه من مختلف الشوارع والطرق والأنفاق.

توقف حركة الصيد بكفر الشيخ

وفي كفر الشيخ أعلن حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس بالمحافظة، توقف حركة الصيد جزئيًا بسبب ارتفاع الأمواج، واضطراب الطقس، وسقوط الأمطار والثلوج على عدة مدن ساحلية بالمحافظة، فضلًا عن وجود ظاهرتي البرق والرعد اللتين ضربتا المحافظة.

أمطار غزيرة بالدقهلية

وضربت أمطار رعدية غزيرة مختلف أرجاء محافظة الدقهلية، فيما سمع الأهالي دوى أصوات البرق والرعد في سماء المحافظة، وانخفضت درجة الحرارة بصورة ملحوظة، مما تسبب في تراكم مياه الأمطار في بعض الشوارع، بينما رفعت المحافظة درجة الاستعداد للقصوى، ونشرت سيارات شركة المياه لكسح المياه المتراكمة من الشوارع.

أمطار متوسطة بالغربية

وشهدت مدن ومراكز محافظة الغربية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، فيما رفعت المحافظة حالة الطوارئ، ونشرت سيارات كسح المياه في مختلف الشوارع لشفط مياه الأمطار.

أمطار غزيرة بالمنوفية

وشهدت مدن ومراكز محافظة المنوفية سقوط أمطار رعدية غزيرة على أغلب الأنحاء، فيما ضرب البرق سماء المحافظة، وانخفضت درجة الحرارة، ونشطت حركة الرياح، بينما انتشرت سيارات كسح المياه في الشوارع لشفط مياه الأمطار المتراكمة.

أمطار غزيرة في الإسكندرية

وفيما يخص أمطار الإسكندرية فإنّ محافظتي الإسكندرية والبحيرة تحت وطأة الأمطار الرعدية والغزيرة بدءًا من اليوم وحتى الخميس بحسب توقعات الأرصاد الجوية.