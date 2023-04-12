مصرع فتاة حرقا داخل منزلها بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، نشوب حريق داخل منزل، ما أدى إلى مصرع فتاة في العقد الثاني من العمر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بمصرع طالبة في حريق بسوهاج.

وبالفحص تبين نشوب حريق في منزل، وامتدت النيران إلى منزل مجاور بقرية عرب الصبحة، في دائرة مركز دار السلام جنوب شرق سوهاج، ما أدى إلى مصرع فتاة تدعى «م. ا. ا»، في الصف الثاني الثانوي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.