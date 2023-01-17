مصرع طالبة داخل منزلها في المنيا بسبب «كيس مكرونة»

لقت طالبة تبلغ من العمر 16 عاما، مصرعها داخل منزلها، إثر اشتعال النيران في جسدها أثناء طهي «كيس مكرونة»، في إحدى قري مركز أبو قرقاص بمحافظة إلمنيا وتحديدا في جزيرة شيبه.

تفاصيل الواقعة

تبدأ تفاصيل الواقعة يوم الخميس الماضي، عندما طلبت الأم من ابنتها «داليا»، طهي كيس مكرونه لأخواتها لتناول العشاء قبل الخلود إلى النوم، ولم تدرك وقتها بأن كيس المكرونه سيكتب السطور الأخيرة في حياتها، ذهبت داليا إلى المطبح وأحضرت كيس المكرونة، وأشعلت النيران لتبدأ عمليه الطهي، لكن القدر لم يمهلها كثيرا، فإذا بالنيران تشتعل فيها.

خرجت الفتاة مهرولة إلى والداتها، التي تمكنت من إطفاء النيران المشتعلة في جسد صغيرتها، وخرجت الأم مسرعة إلى الشارع تستغيث بالجيران، الذي أحضروا سيارة وأخذوا الفتاة وذهبوا إلى عدة مستشفيات في المنيا، ولكن دون جدوى، وتم تحويلها إلى قسم الحروق بمستشفي السلام بالقاهرة لعدم توافر أماكن بالمنيا، حتي فاضت روحها مساء أمس.

بلاغ باشتعال النيران في طالبة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مستشفي السلام، بوفاة الطالبة داليا وليد داخل قسم الحروق بالمستشفي متأثرة بإصابتها بحروق بنسبة 80 في المائة في مناطق الصدر والرقبة والوجه والبطن، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

التحريات حول الواقعة

وكشفت التحريان بأنه أثناء قيام الطالبة بإعداد وجبه عشاء لإخواتها، اشتغلت النيران في المتوفية أثناء طهيها كيس مكرونة، وتم نقلها إلى مستشفي السلام بالقاهرة لكون بها قسم حروق متطورة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.