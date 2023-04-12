إصابة شاب في تحطم لانش بحري بسبب الطقس المتقلب ببورسعيد

أصيب شاب في تحطم لانش بحري، في الساعات الأولى من صباح اليوم ، في البحر المتوسط، بسبب الطقس المتقلب والرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي هطلت على بورسعيد، وتمكنت قاطرة تابعة لهيئة قناة السويس من إنقاذه.

نقل المصاب إلى المستشفى

وتلقت مديرية أمن بورسعيد إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول الشاب محمد حسن السيد، 31 سنة، مصاب برعشة وتشنجات ولكن الحالة العامة مستقرة، وذلك بسبب حادث غرق بمنطقة الغاطس بالبحر المتوسط.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة أن المصاب وشقيقه «السيد» كانا على متن لانش بحري يتبع مكتب السلام لتموين السفن فتحطم بهما، وسقط أحدهما في الماء.

الرياح قذفت اللانش أسفل السفينة

وأوضح سيد جمعة سائق لانش، وأحد شهود عيان الواقعة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللانش كان يرفع تموين لسفينة متراكية في الغاطس وبلغت سرعة الرياح 64 عقدة، ولم تتغلب ماكينة اللانش على مقاومة الأمواج العاتية وسرعة الرياح وفقد سائق اللانش المصاب السيطرة عليه وقذفت الرياح كابينة للانش إلى أسفل منطقة السحب بالسفينة «الرفاس»، فشاهد المصاب المشهد ففر من الموت وسقط في الماء، وكان معه شقيقه محمد يعمل «بحري» فسقط على لانش آخر جاء لإنقاذهما بعد أن شاهد الحادث.

وبدوره أرسل اللانش الآخر استغاثة لجميع الوحدات البحرية وبالفعل وصلت إليهم قاطرة تابعة لهيئة قناة السويس، وتم انتشال المصاب من الماء ونقله إلى المستشفى.