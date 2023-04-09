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إقلاع 47 مركب صيد بالبرلس بعد هدوء حركة أمواج البحر المتوسط

كتب:

خير الله فؤاد
11:57 م | الأحد 09 أبريل 2023
صورة لمراكب الصيد بالبرلس

صورة لمراكب الصيد بالبرلس

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 47 مركب صيد كبيرة أقلعت في رحلات صيد بمياه البحر المتوسط، مساء اليوم السبت، عقب هدوء نسبي في حركة الأمواج.

البحر الزاخر في شواطئ البرلس

وذكر رئيس الجمعية لـ«الوطن»، أن الأجواء أصبت مناسبة لإقلاع الصيادين في عرض البحر حالياً بغرض الصيد علي متن مراكبهم، والعودة بالخير الوفير من مختلف أنواع الأسماك البحرية، وتحقيق جموع الصيادين في البرلس أرباح مالية من بيع تلك الأسماك.

طقس كفر الشيخ اليوم السبت

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن أن سرعة الرياح اليوم السبت في محافظة كفر الشيخ بلغت نحو 21كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 3%، وكذلك الرطوبة بلغت 58%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 31 درجة، والصغرى 17 مئوية.

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بقلم خير الله فؤاد